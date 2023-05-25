بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا

قال وزير الدفاع الروسي، شيرجي شويجو، اليوم الخميس، إن قرار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية المنتشرة في بيلاروسيا والسيطرة عليها يبقى بيد روسيا.

وجاء ذلك بعد أن أفادت وكالة تاس الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، سيوقعان على اتفاقية لنشر صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وكانت قدر أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، وصول شويجو، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث سيتم عقد اجتماع لـ منظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث التحديات والتهديدات الإقليمية.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن المشاركين في اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيناقشون الجهود المبذولة لتحديث نظام الاستجابة للأزمات في المنظمة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.