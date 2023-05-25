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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. روسيا تعلن إحباط محاولة تفجير مفاعلين نوويين على أراضيها| تفاصيل

محطات نووية روسية
محطات نووية روسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم إحباط عملية تخريبية قامت بالتخطيط لها المخابرات الأوكرانية استهدفت محطتين للطاقة النووية في الأراضي الروسية يوم 9 مايو الجاري.

وقال الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم، إنه تم اعتقال شخصين من المجموعة التي كانت تنوي استهداف المفاعلين النوويين الروسيين، كما تم القبض أيضا على اثنين متعاونين معهما.

وأضاف مكتب الاتصال التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الجهاز أحبط العملية الإرهابية عشية الاحتفال بالذكرى الـ 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في روسيا، لافتا إلى أن المجموعة التخريبية تمكنت من تفجير أحد أعمدة الكهرباء وتلغيم 4  عبوات بمحطة الطاقة النووية في لينينجراد وزرع عبوات تحت 7 أخرى بمحطة كالينين.

وأوضح البيان أن المجموعة كانت تحاول أيضا تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالي الضغط في لينينجراد وكالينين.

وأشار إلى أن الخطة كانت تهدف إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال.

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