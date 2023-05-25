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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يفاجئ لاعبى الزمالك بفقرة تأهيلية قوية في التدريبات

صدى البلد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستمرت الفقرة التأهيلية  لمدة 40 دقيقة  تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وإشراف الجهاز الفني للفريق.

وتضمنت الفقرة  التأهيلية  خوض تدريبات الركض حول الملعب وأداء تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة.

ويرغب الجهاز الفني خلال هذه الفترة في تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك طلائع الجيش أوسوريو الزمالك والطلائع الدوري

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