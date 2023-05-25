نائب بالتنسيقية يعترض على طريقة إدارة جلسة التعليم بالحوار الوطني

علق النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على طريق إدارة الجلسة من الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني.

وسجل القط خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، اعتراضه على مقاطعة مقرر اللجنة للمتحدثين ، ومخالفته للأئحة مجلس الأمناء والأمانة الفنية.

وأضاف "القط" قاعدين بقالنا ٤٥ دقيقة تحدث فيها السيد المقرر ،منتقدا إحالة المقرر لأحد القترحات للجنة السياسات بالأمانة الفنية ، مطالبا الأمانة الفنية بتوضيح ما اذا كان لديها لجنة بهذا الاسم أم لا .

وانتقد محاولة المقرر توجيه الجلسة نحو مناقشة مقترح قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم، مضيفا:" عنوان الجلسة واضح يخص التعليم .



وعقب جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، قائلا: "اذا كان مجلس الامناء يعترض على طريقة ادارتي للجلسة ساستمع إلى قرارهم وانسحب من الجلسة وأغادر اذا اردتم.

من جانبه رد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مضيفا: مجلس الأمناء لا يختار مدير الجلسة فهو مختار بالفعل منذ اختياره مقررا للجنة، مشيرا إلي أن الاعتراض من مقتضيات الحوار والرأي يحترم ، والمجلس لا يمكنه استبدال مدير الجلسة فى نفس التو واللحظة.

وعقب جمال شيحة: نعطي الكلمة بالتحديد و بالترتيب للجميع ونمنحها لمجلس الأمناء اذا طلب والكل يأخذ حقه ولم نصادر رأيا ، وساراجع موقفي واتخذ قراري، على أن يستكمل الدكتور محمود ابو النصر المقرر المساعد ادارة الجلسة حسب المدونة السلوك والذي نصت على أن تدار الجلسة بين المقرر والمقرر المساعد.