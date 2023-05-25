عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال جلسات الحوار الوطنى.. حزب المستقلين الجدد يتقدم برؤية لتطوير التعليم قبل الجامعي

الدكتور هشام عنانى
الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد

تقدم حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، برؤيته في عملية التعليم قبل الجامعي، وذلك خلال جلسات المحور الاجتماعى بالحوار الوطنى اليوم الخميس.

وتضمنت رؤية الحزب عدد من المحاور كالتالي:

1. المعلم

. لابد من رجوع هيبة المعلم وذلك عن طريق زيادة المرتب لتشجيعه على عدم التنازل واللجوء إلى الدروس الخصوصية مثلا المعلم المتقاعد بعد ٣٠ عاما من الخدمة مرتبه ٤۰۰۰ جنيه ولديه ٤ أولاد ومطالب بالإنفاق عليهم وذلك غير شامل تعليم أولاده ولذلك فهو يلجأ للدروس الخصوصية

. تفعيل برامج تدريب المعلمين في مختلف المراحل وحماية المعلم الذي يواجه الغش من البلطجة وتدخل ولي الأمر أثناء الامتحانات وذلك بتأمينها في كل مراحل النقل وليست الشهادات فقط وذلك بتواجد الشرطة بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.

. صرف بدل عدوي في حالة تقشي الأمراض المعدية 
. صرف حافز إضافي كنوع من عملية التحفيز في حين إثبات كفه المعلم وتكريمه. وضع معايير لاختيار المعلم وذلك بوضع كشوفات طبية واختبارات نفسية. 
صرف مكافأة الثانوية العامة وفقا لبعد المكان.

٢. المنهج

ويقصد بالمنهج هو كل من كان نشاط صفي أو لا صفي يخدم المحتوي الدراسي لتطبيق ما يوجد في المقرر عمليا وذلك أيضا لتطوير الطالب من خلال الاطلاع والبحث فلابد من تدريب الطلاب على البحث واستخدام التكنولوجيا بتطوير معامل التطوير.

. استخدام السبورة الذكية والفحص الدوري للأنترنت

. بعد المناهج عن الحفظ والتلفين بتخفيضها وتوازنها مع البيئة التي يعيش فيها.

. دراسة اللغة العربية بطريقة أعمق .

تشجيع الطالبة على المذاكرة عن طريق الفهم والبحث والتطبيق وكيفية اكتساب المعلومة وقياس نتيجة التعلم ( استبدال الامتحان بمشاريع تخرج )، وهو ما يعد سلاح ضد الدروس الخصوصية . تدريس مادة الأخلاق والسلوك الحضاري لخلق الانتماء وبناء الشخصية للطلاب وجعلها مادة نجاح ورسوب وأيضا مادة التربية الدينية.

٣ولي الأمر

. عودة المقابلات الشخصية وخاصة في المدارس التجريبية واللغات.  تفعيل حملات من متخصصين لتوعية أولياء الأمور بأهمية التعليم ومكانة المعلم. 
عمل مبادرات وإعلانات للتوعية وتفعيل دور المسجد والكنيسة لتوعية ولي الأمر وتحفيزه لأولاده على الأمانة والصدق واحترام المعلم .

٤. التعليم الفني

حاليا أصبح يتفوق على التعليم العام لأنه الأكثر تلبية لاحتياجات سوق العمل

. لابد من تشجيع التعليم المزدوج داخل التعليم الفني وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في التعليم وتسهيل إجراءاته على الشركات وعلى سبيل المثال تشجيع الشركات التي لديها مصانع على الاستثمار بعمل فصول داخل المدارس لتلقي التعليم النظري داخل المدارس والعملي في المصنع. توسيع وتشجيع نظام الجدارات لمن تم عمل التعليم المزدوج لهم وذلك من خلال تكريم الطالب علي كل عمل عملي لتحصل علي طالب ذو خبرة موثقة لدية شهادة علمية وخبرة.

ه. تطوير المناهج

وذلك بالتحول الرقمي في ظل العولمة الحالية والدليل على ذلك فترة كورونا فإن وزارة التربية والتعليم هي الوزارة الوحيدة التي تغلبت على جائحة كورونا من خلال الفصول الافتراضية استخدام التربية والتعليم لهم قبل الجامعات وذلك لابد من توفير وتقوية وتعزيز شبكات الانترنت داخل المدرسة

٦. كثافة الفصول

وتظهر بشكل واضح داخل القاهرة والجيزة فقط وليست بقية المحافظات وذلك من خلال التوسعة في بناء المدارس والاستعانة بالقوات المسلحة في توفير الفصول المتنقلة لحل أزمة الكثافة فهي موجودة بالفعل ولكن الحل السريع فيوجد في القاهرة ۳۰ فصل فقط لابد من زيادتهم لحين النهاية من بناء المدارس.

الامتحانات الانترنت التكنولوجي التعليم قبل الجامعى البلطجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شركة نسيج صينية تخطط لاستثمار 20 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

تأسيس "كتلة الحوار" كأول كيان سياسي بـ الحوار الوطني.. وضياء رشوان يرحب

قرار جديد من أوسوريو في الزمالك

روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك.. تعرف على السبب

مسؤول بـ "حزب الله" يكشف مخاوف إسرائيل من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ