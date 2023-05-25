عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. نائبة تقترح استحداث وحدة اقتصادية بوزارة التعليم لإدارة الموارد

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعربت النائبة رشا كليب ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن سعادتها بحالة الزخم التي تشهدها جلسات الحوار الوطني، حول العديد من القضايا، متوجه بالشكر لرئيس الجمهورية على الدعوة لإجراء الحوار الوطني.

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان الكثير يعول الكثير والكثير على نتائج  الحوار، وتحديدا فيما يخص قضايا التعليم، فالجميع مهموم بقضية التعليم، والتعليم مفتاح حل جميع القضايا سواء كانت سياسية، اقتصادية، او اجتماعية.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة التعليم ما قبل الجامعي أنه لابد من التأكيد على عدد من النقاط عن الحديث عن قضية التعليم في مصر ، مشيرة الى ان التعليم حق كفله الدستور المصري  وليس مجرد خدمة تقدمها او تؤديها الدولة للمواطنين، فهو مسؤلية مجتمعية تقع على عاتق الجميع وليست قاصرة فقط على وزارة التربية والتعليم، موضحة ان الدولة المصرية قطعت شوط كبير في العملية التعليمية، الا انها ما الت غير كافية.

وأشارت الى التحديات التي تواجه عملية التعليم في مصر، بداية من المعلم مرورا بالمناهج والطالب والمجتمع والبيئة المدرسية، موضحة التحديات التي تواجه التعليم  بداية من العجز الشديد في اعداد المعلمين وتبني الوضع المادي له، ضعف ثقة المجتمع في المدرسة وما ترتب عليه من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وضعف التمويل لعملية التعليم في ضوء الزيادة السكانية، وقدمت عدد من التوصيات التي أعدتها التنسيقية مؤكدة ان التنسيقية تؤيد فكرة مشروع قانون انشاء مجلس وطني للتعليم، على ان يتمتع بالاستقلالية وتحمل مسؤولية رسم السياسة التعليمية، ومتابعة تنفيذها.

وفيما يخص التوصية الثانية فلابد من تعديل تشريع عاجل لقانون نقابة المهن التعليمية، مع مراجعة الموقف المالي والفني للنقابة كونها شريك رئيسي في عملية التطوير، بالإضافة الى تشريع لإعادة الهيكلة الاكاديمية المهنية للمعلمين، مطالبة باستحداث وحدة اقتصادية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكون معنية باتخاذ القرارات الخاصة باستثمار وإدارة موارد الوزارة، مطالبة بمراجعة ما تم تنفيذه من رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم.

رشا كليب التعليم الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

أقوى عرض يوم الخميس.. خصم 46% على تحفة أوبو رينو

شركة نسيج صينية تخطط لاستثمار 20 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

تأسيس "كتلة الحوار" كأول كيان سياسي بـ الحوار الوطني.. وضياء رشوان يرحب

قرار جديد من أوسوريو في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ