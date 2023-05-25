برلماني يطالب بشراكة بين ولي الأمر والمعلم في تطوير المناهج

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الحوار الوطني من شأنه تعزيز التعاون في البحث عن حلول فعلية تفيد الشارع المصري.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة التعليم بالحوار الزطني، مشيرا إلى أن التطوير بدأ منذ زمن وآخره كان استراتيجية عام ٢٠١٨ التي واجهت تحديات في التنفيذ منها (المعلم ومشكلة والمنهج الدراسي والبيئة التعليمية وتحدياتها وكثافة الفصول).

وأشار حسام الحسيني، إلى أن هناك قانون رقم ١٥ لعام 2022 يوصي بضم بعض الأراضي الموجودة للمساهمة في حل المشكلة، وهو أمر يحتاج إلى إعادته مرة أخرى للعمل به.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تعاون واتفاق بين التعليم والشباب والرياضة والثقافة لاستغلال الغرف الموجودة في الأندية في مراكز الشباب ودور الثقافة كأماكن للتعليم.

وبالنسبة للمعلم، قال الدكتور حسام المندوه الحسيني: لدينا عجز كمي وكيفي، لذا نحتاج لتنمية مهنية للمعلمين والإدارة المدرسية للتعرف على الاستراتيجيات الحديثة.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن المنهج ذاته يحتاج لتطوير أكثر من ذلك ويكون بشراكة بين ولي الأمر والمعلم.

