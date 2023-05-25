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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يضع روشتة لمواجهة تراخي المعلمين والمراقبين في أداء عملهم بالامتحانات

مكافحة الغش
مكافحة الغش

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على المؤسسات التعليمية أن تكون لديها إجراءات صارمة لمكافحة الغش ومنع انتشار وقائع الإهمال والتقصير في الامتحانات من قبل المعلمين من خلال توفير آليات مراقبة فعالة وتدابير أمنية لضمان سير الامتحانات بنزاهة ومصداقية، مشددًا علي ضرورة أن يكون هناك نظام إبلاغ سري وآمن يتيح للطلاب والمعلمين الإبلاغ عن أي حالات انتهاك لقواعد الامتحان والغش.

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وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، علي ضرورة أن يكون هناك حملات توعية وتثقيف مستمرة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حول أخلاقيات الامتحان وأهمية النزاهة والنجاح الأخلاقي، ويجب أن يتم تشجيع الثقافة التعليمية الصحيحة وتعزيز القيم الأخلاقية والنزاهة في المجتمع التعليمي بشكل عام.

وأوضح الخبير التربوي، أن عند التعامل مع أي تحد أو سلوك غير مرغوب فيه، فإن اتخاذ إجراءات قاسية وتوجيه عقوبات ليست دائمًا الحل الأمثل، قد يكون هناك أسباب أخرى لتراخي المعلمين والمراقبين في أداء عملهم المكلفين به أثناء امتحان يجب معالجتها بطرق مختلفة، مثل:

التثقيف والتوعية

قد يكون هناك حاجة إلى زيادة الوعي والتثقيف بشأن أهمية النزاهة والمسؤولية في العمل التعليمي. يمكن توفير برامج تدريبية للمعلمين والمراقبين تعزز القيم الأخلاقية وتوضح العواقب السلبية للتراخي والغش.

دعم المعلمين والمراقبين

يمكن أن يكون الدعم النفسي والمهني للمعلمين والمراقبين أمرًا حيويًا لتحسين أدائهم. يجب توفير الموارد والتدريب المستمر والاهتمام بصحة ورفاهية العاملين في المجال التعليمي.

توفير بيئة تعليمية مناسبة

يجب أن توفر المدارس والمؤسسات التعليمية بيئة تحفز المعلمين والمراقبين على أداء واجباتهم بشكل جيد. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الدعم الإداري اللازم وتعزيز التعاون والتواصل الفعال بين الفرق التعليمية.

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