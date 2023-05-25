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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الكاف يعلن موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد رسميا.

وقرر الكاف، إقامة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 11 يونيو المقبل.

واستقر "كاف"، على تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته 11 يونيو المقبل بالمغرب .

وحدد " كاف " موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 4 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي بجانب إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

وفي الإطار ذاته ، تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الحارس الأقرب للمشاركة في مواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "الأقرب للمشاركة هو الحارس مصطفى شوبير، حيث هناك صعوبة في لحاق محمد الشناوي ونسبة مشاركته 50%".

وأوضح "مصطفى شوبير سوف يشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي، أمام طلائع الجيش ثم سيراميكا وأتمنى أن يحصل على دعم الجماهير".

وأضاف "علي لطفي يحتاج إلى 10 أيام أو أسبوع وذلك للمشاركة في المباريات، وهو ما يقلل من فرص مشاركته في مواجهة الذهاب أمام الوداد".

واختتم "حمزة علاء اشتكى من إصابة بقطع في غضروف الركبة وهو ما جعل الحارس، يتأكد غيابه عن نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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