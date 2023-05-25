أشرف حسين: جامعة الملك سلمان الدولية تهتم ببناء الفرد على كافة الأصعدة

زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشؤون الاقتصادية، اليوم الخميس، فرع جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش حضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، المقام بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 حتى 26 من مايو الجاري.

واستقبل الوفد الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستمعت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقريرًا عن برامج الجامعة، ونشأتها، ورؤيتها، وأخر التطورات على أرض الواقع، وتوضيحٍ موجزٍ لوظائف الجامعة الأساسيَّة ونظامها الأكاديمي، والكليَّات والأفرع التَّابعة لها.

وتفقد الوفد العديد من المباني والفصول الدراسية، والمعامل والقاعات الخاصة بكليات الفنون والعمارة والسياحة والألسن، إضافة إلى تفقد الملاعب المفتوحة، وحمامات السباحة، والفندق التعليمي، ومعارض طلاب الفنون والتصميم وطلاب هندسة العمارة.



وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن أهداف العملية التعليمية داخل الجامعة تتفق مع رؤية الدولة المصرية لترسيخ سياسة بناء الفرد على كافة الأصعدة، والعمل على وضع أهداف تصب في خدمة الفرد والمجتمع والوطن.



وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بهذا الصرح التعليمي الذي جرى إقامته مؤخرًا على أرض جنوب سيناء، مما سيسهم في تسهيل مسئولية الدولة نحو تنمية سيناء على كافة الأصعدة، عن طريق أفكار ومقترحات الشباب الذين يدرسون داخل الجامعة.

المشاط بجامعة الملك سلمان

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