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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد انتشاره في الأسواق.. لماذا عليك تناول المشمش | 5 فوائد مذهلة

بعد انتشاره فى الأسواق
بعد انتشاره فى الأسواق .. لماذا عليك تناول المشمش

بدأ موسم المشمش، مؤخرا، من الفواكه النادرة التى لا تتوفر فى الأسواق إلا خلال مدة قصيرة جدا لذا نعرض لكم أهم فوائد هذه الفاكهة المميزة.

 

ووفقا لما جاء فى موقع “draxe” فإن تناول المشمش بكميات معتدلة يمد الجسم بكم كبير من الفوائد، وهى:

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 يحمي الكبد
إلى جانب كونه أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان، فإن الكبد لديه قائمة طويلة من الوظائف، من إنتاج البروتينات التي تساعد على تخثر الدم إلى تكسير الدهون لإنتاج الطاقة.

تشير بعض الأبحاث إلى أن فاكهة المشمش تفيد صحة الكبد حيث كان قادرًا على الحماية من تلف الكبد وكذلك الكبد الدهني  وأن تناول المشمش العضوي المجفف بالشمس ساعد في تعزيز تجديد الكبد.

 

مضادات الأكسدة
يعتبر المشمش غذاءً عالي مضادات الأكسدة وهى هي مركبات تحمي من الجذور الحرة وتمنع تلف الخلايا و قد تقلل من خطر الإصابة ببعض الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

 

المشمش مليء بالكاروتينات وهو نوع من الأصباغ بخصائص مضادة للأكسدة، ووفقًا لإحدى الدراسات المنشورة في  مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية ، فإن المشمش غني بشكل خاص بالكاروتينات مثل بيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين وجاما كاروتين.

 

 يقلل من الالتهابات
الالتهاب ليس بالضرورة أمرا سيئا فهى استجابة طبيعية تمامًا يطلقها الجهاز المناعي لإبعاد الغزاة الأجانب وحماية الجسم من الإصابة، ولكن يمكن للالتهابات المزمنة أن تلحق الضرر بجسمك وتساهم في الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وجدت بعض الدراسات أن المشمش يمكن أن يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات للمساعدة في الحماية من الأمراض.


انتظام الهضم
تناول المشمش بكميات متوسطة يساعد فى تحسين المعدة والأمعاء فهو غني  بالألياف التى تحسن عملية حركة الفضلات فى الأمعاء وتحمى من الإمساك.

 

 صحة العين
المشمش مصدر ممتاز لفيتامين أ  وكوب واحد فقط من المشمش النيء يمكنه التخلص من 60 في المائة من فيتامين أ الذي تحتاجه طوال اليوم بينما كوب من المشمش المجفف يمكن أن يفي بمتطلباتك اليومية من فيتامين أ بمفرده.

 

يلعب فيتامين أ دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بصحة العين ونقص يسبب أعراض مثل العمى الليلي وجفاف العين وفقدان البصر، وتطبيق مستخلص نواة المشمش ساعد موضعياً في تقليل جفاف العين من خلال تعزيز إنتاج السائل المسيل للدموع لدى الفئران. 

المشمش التهاب المفاصل الروماتويدي الجهاز المناعي موسم المشمش مضادات الأكسدة الروماتويدي

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