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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره فى السوق .. طريقة عمل عصير المشمش بمذاق مميز

عصير مشمش
عصير مشمش

يعد المشمش من أندر الفواكه حيث لا يتواجد إلا فى موسم واحد ولمدة صغيرة جدا داخل السوق وعند شرائه وتركه فى الثلاجة فإنه يفسد بسرعة لذا يجب معرفة طرق متعددة لاستخدامه والاستمتاع بمذاقه.

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نعرض لكم طريقة عمل عصير المشمش فى المنزل بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف نادية سرحان.
مقاديرعصير المشمش:
•500 جرام مشمش جاف
•نصف لتر ماء
•2 ملعقة كبيرة جوز هند
• كوب عصير برتقال
• ملعقة كبيرة سكر


طريقة عمل عصير المشمش:
انقعي المشمش في الماء مدة ساعة ثم اعصريه مع الماء المثلج خلاط كهربائي 
اضيفي جوز الهند وعصير البرتقال وقليل من السكر على المشمش واستمري في الخفق حت يصبح ناعما ويقدم باردا.

المشمش عصير المشمش طريقة عمل عصير المشمش الشيف نادية سرحان طريقة عمل عصير

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