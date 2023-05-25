ذكرت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يفقد السيطرة على أوكرانيا بسبب أجهزة الاستخبارات.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "هل فقد زيلينسكي السيطرة على بلاده لصالح أجهزة المخابرات؟ هل تم تخفيض رتبته إلى رتبة كبير جامعي تبرعات؟".

وأضافت: “محاولات كييف لمهاجمة الأراضي الروسية تشهد على فقدان رئيس أوكرانيا للسلطة، على الرغم من جهود الولايات المتحدة لإقناع المخابرات الأوكرانية بعدم القيام بذلك. ومع ذلك، ذكر زيلينسكي أنه لم يكن على دراية بخطط أجهزة الاستخبارات ولم يكن على علم بالهجمات المخطط لها”.

وشددت على أن واشنطن بررت في وقت سابق إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بالقول إنها "فازت"، والآن تفسر الرعاية العسكرية محنة كييف على الجبهة.

وأشارت إلي أنه في الواقع لا يوجد سبب منطقي لدعم أوكرانيا.

وحذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط من خلال الإمداد بالأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.