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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحقيقة الكاملة لمفاوضات الزمالك مع موسيماني.. ورد مفاجئ من مرتضى منصور

موسيمانى
موسيمانى

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم بمنزلة أخطر مؤتمر في تاريخ النادي  موضحا أنه عقد مؤتمرا منذ 15 يوما ولم يذهب للنادي بعده.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي : عقدنا اجتماعا لمجلس إدارة النادي قبل المؤتمر الصحفي اليوم لمناقشة العديد من الأمور المهمة.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.

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سجّل فيديو | إعلان من مرتضى منصور بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

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الحقيقة الكاملة لمفاوضات الزمالك مع موسيماني.. ورد مفاجئ من مرتضى منصور

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي: "المدير الفني مستمر ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع حسام حسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وأضاف أن اللجنة الفنية ليس لها الحق في الحديث مع أي شخص دون الرجوع لمجلس إدارة نادي الزمالك في أي قرار. 

وشدد على أن ما تردد بشأن رحيل المدير الفني لا أساس له من الصحة.

 وتابع قائلا: "كفاية ضرب في نادي الزمالك".

وأضاف أنه لا أساس من الصحة للتفاوض مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي لتدريب الأبيض.

الزمالك مرتضى منصور ادارة نادي الزمالك محمد حسن حلمي خوان كارلوس الصحة بيتسو موسيماني

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