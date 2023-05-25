محاضرة ڤيديو لـ رجال سلة الأهلي استعدادًا للنهائي الأفريقي

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة فريق دوان السنغالي، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي تقام في رواندا.

وناقش الجهاز الفني مع اللاعبين العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة النهائية التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» للنهائي بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا مساء السبت الماضي.