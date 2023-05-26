في ذكرى رحيلها.. تعرف على سبب وفاة فايزة كمال الحقيقي

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة الجميلة الراحلة فايزة كمال، التي توفيت بشكل مفاجيء عام 2014، ولم يكن يعلم أحد بمعاناتها مع المرض.

مشوار فايزة كمال

ولدت فايزة كمال، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

في السنة الأولى بالمعهد أسند إلى فايزة كمال، الاشتراك في مسلسل تاريخي وهو (العدل والتفاح) أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان الراحل عبد الله غيث، وتألقت أمام هؤلاء العمالقة لتكتب بذلك شهادة ميلادها في دنيا الفن.

بعد هذا النجاح أصبحت فايزة كمال الحصان الرابح لدى المخرجين فقد كانت تطلب في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة فهي في "المال والبنون" و"الامام الشافعي" و"ام الصابرين"، و"ملكة في المنفي" و"أولاد الاكابر"، "الإمام الغزالي" حكايات البنات نافذة علي العالم.

من الشائعات التي نفاها زوج فايزة كمال في تصريحات سابقة له هو سبب وفاتها، فالمعلومة التي يتم تداولها عبر الإنترنت هو إصابتها بسرطان في الكبد، في حين أن وفاتها جاءت بعد معاناة مع مرض سرطان الرحم.

أنجبت الفنانة الراحلة فايزة كمال من زوجها المخرج مراد منير، ولد وبنت، وتخرج ابنها يوسف مؤخرا من المعهد العالي للفنون المسرحية، في حين تدرس ابنتها ليلى في كلية الإعلام.