مسألة وقت|نبأ سار من نجم الأهلي لجماهير الفريق

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن إدارة الزمالك كان عليها توضيح الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها، عند التعاقد مع خوان أوسوريو، مشيرا إلى أنه من الصعب استمراره في ظل النتائج والأداء الحالي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الدوري أصبح مسألة وقت بالنسبة للنادي الأهلي، والتركيز الأهم حاليا هو مواجهتي الوداد في دوري أبطال أفريقيا، لذلك كولر يسعى للمحافظة على لاعبيه ويقوم باراحتهم، والمباريات المحلية معظمها في متناول الفريق".

وأضاف: "مصطفى شوبير اتمنى ظهوره بشكل جيد فهي فرصة جيدة له في الظهور حاليا، ومن الوارد أن يكون له دورا في المباراة النهائية حال عدم جاهزية الشناوي أو علي لطفي، كما أن محمد شريف أو كهربا أيًا منهما يشارك في الهجوم وهما يقدمان مستوى طيب مؤخرا".

وواصل: "معظم الفرق أصبحت قلقة من مواجهة الأهلي، حتى بالرغم من الغيابات عن الفريق الأحمر بسبب استمرارية الانتصارات، والمباراة صعبة على طلائع الجيش الذي سيواجه فريق مستقر فنيا، ولا يتأثر بالغيابات مطلقا".

وأتم: "الأهلي يسعى لتجهيز البدلاء خلال مباريات الدوري، واراحة معلول هامة للغاية، والقائد لا يفرق معه شارة الكابتن مطلقا، هناك 11 قائد داخل الملعب".