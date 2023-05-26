عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة مدوية |إسلام صادق: الأهلي يقرر رحيل كهربا بنهاية الموسم

صدى البلد

 


كشف الإعلامي إسلام صادق عن الموقف النهائي للنادي الأهلي بشأن محمود عبدالمنعم كهربا .

 

وأكد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن النادي الأهلي استقر على الموافقة علي رحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري سواء عن طريق الإعارة ثم البيع النهائي بعد تألقه بشكل قوي منذ عودته من الإيقاف.

 

txt

شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

txt

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن المشاركة في البطولة العربية

txt

كابتن الأهلي يقترب من الانضمام للزمالك

وقال :"يدرس النادي الأهلي فتح باب الإعارة أمام كهربا في نهاية الموسم الجاري بعد وصول أكثر من عرض من الدوري السعودي والإماراتي للتعاقد معه في الموسم المقبل بالاتفاق بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء ووكيل الذي عرض الأمر على الأهلي أكثر من مرة".

وتابع:" يسعي النادي الأهلي لحل أزمة غرامة كهربا قبل رحيله إلى الخليج بالإضافة إلى قرار إيقافه محلياً حتى لا يواجه اللاعب أي عقبات في المستقبل حال احترافه في الدوري السعودي أو الإماراتي في الموسم المقبل".

الأهلى الإعلامي إسلام صادق البطولة العربية الدوري السعودي النادي الأهلي رمضان صبحي عبدالمنعم كهربا كهربا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

كابتن الأهلي يقترب من الانضمام للزمالك

صدمة جديدة لجماهير الأهلي | نجما الفريق في طريقهما للزمالك

موضوعات متعلقة

سر الصلاة على النبي يوم الجمعة..5 أسباب تجعلك تشارك في دعوة الأوقاف

ترشيحاتنا

كيف أدرك ساعة الإجابة يوم الجمعة .. وبمَ أدعو ليتحقق رغبتي؟

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين مع ذاكرة عشوائية 12جيجابايت رام

مسألة وقت|نبأ سار من نجم الأهلي لجماهير الفريق

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

صدمة مدوية |إسلام صادق: الأهلي يقرر رحيل كهربا بنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

سيدة قوقازية تثير الجدل بالطهي باستخدام حليب الثدي.. اعرف القصة؟

الرحيل بشروطها الخاصة..فيديو لجدة عارضة أزياء شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل كمبوت الخوخ بأقل التكاليف

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ