عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز للأهلي عقب طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق هذا الأمر .

 

وأكد شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن رمضان صبحي للاعب مميز للغايه واضافه لاي فريق ينضم له مشددا أن الأهلي كان يعد رمضان صبحي لان يصبح مشروع وقائد الفريق خاصه وأنه لبن من أبناء النادي .

 

وأضاف شوبير أن رمضان صبحي اختار بنفسه الانضمام لبيراميدز وهو حقه مشددا أن فكره عودةة صبحي للاهلي هذا الموسم “مقفوله ضبه ومفتاح ” .

 

وأضاف شوبير أن الاهلي لا يفكر حاليا في عودة رمضان صبحي للأهلي مشددا أن كولر لم يطلب هذا الأمر حتي الآن .

 

 

احمد شوبير الأهلى المنتخب بيراميدز رمضان صبحي عودة رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

صدمة جديدة لجماهير الأهلي | نجما الفريق في طريقهما للزمالك

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

موضوعات متعلقة

اطمئنوا.. بركات عن أزمة حراس الأهلي: دعموا مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من اليابان ضد روسيا

كابتن الأهلي يقترب من الانضمام للزمالك

الرحيل بشروطها الخاصة..فيديو لجدة عارضة أزياء شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

شحن بقوة 120 وات.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد

أفضل ما يقال في الليل للرزق وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 20 كلمة  

روسيا: اعتراض قاذفتين أمريكيتين لمنعهما من اختراق أجوائنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كمبوت الخوخ بأقل التكاليف

15 كيلو في الشهر.. نبات سحري للتخلص من الوزن الزائد بدون مجهود

نهاية تيك توكر شهير يثير الجدل لدخوله المنازل دون استئذان من أصحابها

ماذا يحدث لجسم المرأة بعد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ