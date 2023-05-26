شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز للأهلي عقب طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق هذا الأمر .

وأكد شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن رمضان صبحي للاعب مميز للغايه واضافه لاي فريق ينضم له مشددا أن الأهلي كان يعد رمضان صبحي لان يصبح مشروع وقائد الفريق خاصه وأنه لبن من أبناء النادي .

وأضاف شوبير أن رمضان صبحي اختار بنفسه الانضمام لبيراميدز وهو حقه مشددا أن فكره عودةة صبحي للاهلي هذا الموسم “مقفوله ضبه ومفتاح ” .

وأضاف شوبير أن الاهلي لا يفكر حاليا في عودة رمضان صبحي للأهلي مشددا أن كولر لم يطلب هذا الأمر حتي الآن .