كشري: كولر يتفوق على موسيماني حتى الآن



أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يسير بخطى ثابتة هذا الموسم سواء في مسابقة الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا.



وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"أرقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي فنياً أفضل من موسيماني حتى الآن وحقق بطولات تحسب له مع القلعة الحمراء على الرغم من قصر مهمته مع الفريق".



وأضاف:"من وجهة نظري أن فريق الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي ".