العجيزي: أيمن أشرف لاعب مخلص.. والأهلي بحاجة لمهاجم قناص

تغنى هاني العجيزي ، نجم الأهلي الأسبق ، باللاعب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر مؤكداً أنه لاعب مخلص وأحد أبرز النجوم الذين أعطوا الكثير للقلعة الحمراء ولم يبخل بأي نقطة عرق.



وأضاف العجيزي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن أيمن أشرف لاعب مقاتل ويستحق التحية ويتمنى له التوفيق في الفترة القادمة سواء مع الأهلي أو أي فريق آخر.



وأكد العجيزي أن الأهلي بحاجة لمهاجم قناص في الموسم الجديد موضحاً أن الفريق بحاجة للاعب يسجل العديد من الأهداف ويستغل الفرص رغم تألق محمود عبد المنعم كهربا في الفترة الماضية.