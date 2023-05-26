تنولوا حبوبا منومة.. حسناء بريطانية تحول حياة نجوم الدوري الإنجليزي إلى جحيم

كشفت فضائية العربية تقرير عن حسناء بريطانية تحول حياة بعض نجوم الدوري الإنجليزي إلى جحيم.

اتهمت، هذه الحسناء بالتسبب في أزمة لنجوم الدوري الإنجليزي، ووصل الأمر أن أحدهم تناول أقراصا منومة للهروب منها، والسبب في ذلك مطاردتها لهم والتي انتهت بها إلي المحاكمة.

اعترفت التيك توكر البريطانية أولا ميليسا صاحبة الـ ٢١ عاما وهي من نجوم السؤال ميديا في بريطانيا، أمام المحكمة بمطاردتها لبعض النجوم الدوري إلانجليزي بعدما قطع لاعب نادي تشيلسي ماسون ماونت في عام ٢٠٢٠ علاقته بها والتي استمرت ٦ أشهر.

وبحسب المدعي العام، استخدام ميليسا ٢١ رقما لإمطار ماونت بالرسائل، حيث كان يحظرها ولكنها تلاحقه من رقم جديد مما إثر سلبا على أدائه بحسب قوله، حيث إنه كان قلقا من أن يكون لديها هوس أو تعلق به.

قامت هذه الفتاة بنفس المطاردة مع زميله السابق بيلي جيلمور الذي كان يتناول الحبوب المنومة ليهرب من مضايقاتها.

وختم التقرير، بأنه تم الإفراج عن ميليسا بكفالة، لحين انتظار التحقيقات حول مصيرها.