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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على 3 سعوديين لترويجهم المخدرات بالمملكة.. شاهد

صدى البلد

أعلنت السلطات السعودية اعتقال ثلاثة مواطنين في المنطقة الشرقية من المملكة، وذلك لـ"ترويجهم" أقراصا من مادة الإمفيتامين المخدر، بحسب تقارير إعلامية، اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع مصور نشرته وزارة الداخلية السعودية، وتضمن عددا من المداهمات في مناطق مختلفة من البلاد، اعتقال الأشخاص المطلوبين الثلاثة وبحوزتهم  أكثر من 30 ألف حبة من أقراص الإمفيتامين المخدرات.

كما يظهر في المقطع المصور مصادرة أسلحة نارية كانت بحوزة المطلوبين.


وكانت قوات الأمن السعودية قد أكدت، الخميس، إلقاء القبض على أربعة أشخاص "لترويجهم مواد مخدرة".

وجاء في حساب الأمن السعودي عبر تويتر: "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لترويجهم مواد مخدرة".

وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو أظهر تفاصيل المداهمة الأمنية.

وكانت السلطات الأمنية السعودية قد أعلنت، الاثنين، إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ومخدر الحشيش، بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر منفذين بريين.

ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مقطع فيديو لإحباط المحاولتين، حيث تم ضبط 293 ألف حبة كبتاغون، وقرابة 77 كيلوغرام من الحشيش.

وتُشكل دول الخليج وخصوصا السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها "أحد أنواع الإمفيتامينات المحفزة"، وهي عادة مزيج من الإمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

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