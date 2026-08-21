اهتداء واقتداء وتعظيم.. خطيب المسجد الحرام: ربوا أبناءكم على محبة النبي

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه السيرة النبوية الشريفة، والسنة السنية، على صاحبها أزكى السلام والتحية، هما مناط العز والنصر، وأجلى لغات التي تؤصل للأمة الرفعة والتمكين.

تربية على محبة النبي

وأوضح " السديس" خلال الجمعة الثانية من شهر ربيع الأول اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه لذا لا بد من بعث السيرة المشرقة، وإحياء معانيها ومراميها، وأن نكون مع مرور الأيام أشد تمسكًا بها.

وشدد على استشعار القيم الدينية، والشمائل النبوية، لأنها النبراس الحادي، والمرشد الأمين الهادي، موصيًا بتربية الأبناء والأسر على محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، محبة اهتداء واقتداء، وتعظيم مصادر السيرة النبوية كالصحيحين ونحوهما، والتحلي بالذب عن أعراض الأئمة الأعلام والآل والصحب الكرام.

وأكد أن من الواجب على صناع المحتوى والمؤثرين في مواقع التواصل، نشر السُنة النبوية الصحيحة وفقهها ومقاصدها، وقيمها التربوية، ومنهجها العقدي، والإفادة من وقائع السيرة في تحقيق التوحيد.

صلة الأمة ومحبتها لرسولها

وأشار إلى أن صلة الأمة ومحبتها لرسولها الكريم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وسيرته العطرة، ليس ارتباط أوقات ومناسبات، ومظاهر وشكليات، بل ارتباط وثيق في كل الظروف، وجميع الشؤون في الحياة حتى الممات.

وأضاف أنه يكون ذلك بالاتباع والاقتداء، والبعد عن البدع والمحدثات، موصيًا المسلمين بتقوى الله عز وجل في الغيب والإشهاد، فإنها خير زاد، فمنذ أربعة عشر قرنًا تعطرت الأقطار والأرجاء، ببعثة سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة، وأزكى السلام.

وأردف: وحفلت سيرته المُوَنقة البلجاء بالمهابة والجمال، والخشية والجلال، والحكمة المُجلِّية في الأقوال والأفعال، منوهًا بأن السيرةَ النبوية العطرة هي المكنز التاريخي، والمنهل الحضاري، والمنهاج العلمي، والمعراج العملي، الذي يُبوِّئ الأمة السؤدد والمهابة، والتوفيق والإصابة.