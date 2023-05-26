تابوتي البابلية.. كتاب عن قصة أول كيميائية وصناعة عطور في التاريخ

صدر حديثًا، ضمن إصدارات جمعية المترجمين العراقيين كتاب «تابوتي البابلية.. أول كيميائية وصناعة عطور في التاريخ» للدكتور قاسم محمد الأسدي.



الكتاب يعد الأول من نوعه يسلط الضوء في دراسة المرأة البابلية التي اشتهرت في عصرها.



نبذة عن الكتاب:

يضم مجموعة من المقالات التي تتحدث بإعجاب عن أول كيميائية وأول صانعة عطور عرفتها البشرية وهي بنت بلاد الرافدين تابوتي- بيلاتيكاليم التي يأتي ذكرها في أحد الألواح المسمارية الذي يعود تاريخه إلى عام 1200 قبل الميلاد. إن من يقرأ تطور صناعة العطور في العصر الحديث يكتشف ببساطة كيف أن بنت بلاد الرافدين الآشورية - البابلية تابوتي - كان لها الفضل في إرساء أسس وتقنيات صناعة العطور في الزمن الحاضر. فهي من أول من استخدم اجهزة التقطير التي تستخدم اليوم في صناعة العطور وهي أول من استخدم عملية التشبع البارد وأول من استخدم أنواع الزهور والنباتات للحصول على مستخلصات العطور.

كما سيرى القارئ كيف أن العالم أجمع مدين لبنت الرافدين في التقدم الحاصل في مجال صناعة العطور ، حتى أن اكبر الشركات المتخصصة في صناعة العطور قد أطلقت مجموعة من العطور تحمل إسم تابوتي وأطلقتها من ضمن حملة قال منظموها أنها تهدف إلى تمكين المرأة وترسيخ الجمال والحب والوئام.