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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جثة مجهولة تثير الجدل بالكويت.. والسلطات تتحرك

صدى البلد

عثرت السلطات الكويتية على جثة مجهولة الهوية بمنطقة السالمي، وهي أقصى نقطة في الحدود الغربية للكويت مع العراق والسعودية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

 

وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر تويتر إن الطلب الشرعي انتقل إلى موقع العثور على الجثة وجار التعرف على هوية الشخص المتوفي وتسجيل قضية بالواقعة.

ولم تضف الداخلية الكويتية تفاصيل أخرى، لكن مواقع إخبارية محلية ربطت الجثة بمواطن مفقود منذ أسابيع في الدولة الخليجية، وهو ما لم يتم تأكيده من الجهات الرسمية.

وفي مارس الماضي، أبلغت السلطات الأمنية في الكويت بفقدان المواطن، مبارك علي الرشيدي، الذي أطلقت له حملات بحث شعبية واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "القبس" في أبريل أن النيابة العامة أمرت بحبس مشتبه به باختفاء الرشيدي لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق بعد أن كشفت التحريات أن المشتبه به وهو صديقه كان آخر من التقى بالرشيدي قبل اختفائه.

وكانت النيابة العامة وجهت تهمة "الخطف" للمشتبه به وسط استمرار التحقيقات في القضية.

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