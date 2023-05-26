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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق النسخة 11 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق النسخة الحادية عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، اليوم الجمعة، والتي تستمر لمدة 8 أيام، وذلك فى مدينة الجونة بالبحر الأحمر.

 

 

وتُقام فعاليات بطولة الجونة الدولية للإسكواش لمدة 8 أيام خلال الفترة من 26 مايو الجاري حتى يوم 2 يونيو المقبل، بمشاركة 96 لاعبا من 21 دولة، بمجموع جوائز 180 ألف دولار للرجال والسيدات.

 

وتعتبر بطولة الجونة واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الإسكواش الثماني الأكبر حول العالم، من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

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