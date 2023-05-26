تفاصيل 5 جراحات قلب وصدر بمستشفى بنها الجامعي.. صور

أعلن مستشفى بنها الجامعي إجراء 5 جراحات عاجلة وسريعة بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى لعدد من الحالات المرضية الطارئة ببنها إنقاذ حياة رضيع ابتلع 4 قطع كاملة من السوداني سقطت في القصبة الهوائية أدت لاختناقه من خلال الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة الصدر والقلب بالمستشفى.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي أن هذه الجراحات أجراها قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، والحالة الأولي جراحة قلب مفتوح تغيير الصمام الميترالي وزراعة الشرايين التاجية للقلب وقام بإجراء العملية الدكتور إبراهيم قصب والدكتور يسري شاهين ومساعدة الدكتورة نهي هلال والدكتور محمود عبد العظيم.



أما الحالة الثانية استخراج 4 قطع كاملة من السوداني من القصبة الهوائية لرضيع أدت لاختناقه وتم إنقاذه في آخر لحظة وقام بإجراء الجراحة الدكتور محمد الجزار، والحالة الثالثة جراحة قلب مفتوح تغيير الصمام الميترالي وتصليح الثلاثي الشرفات وقام بإجراء العملية الدكتور باسم مفرح عجلان الدكتور أحمد صبحي والدكتورة نورا سنجاب والدكتورة خديجة فتحي.



والحالة الرابعة تقشير الغشاء البللوري وسحب الصديد من القفص الصدري لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار والدكتور محمد عمر، والحالة الخامسة استئصال صديد متكلس بالغشاء البللوري لشاب يبلغ من العمر 48 سنة وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار والدكتورة دينا عفيفي والدكتورة هبة أبو الخير وفريق التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب والدكتورة إيمان محمد والطبيبة المقيمة إسراء خالد.

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