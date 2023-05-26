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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

يقدم موقع صدى البلد، بثاً لشعائر خطبة الجمعة ونقل شعائر الصلاة، وذلك من الحرمين الشريفين، والتي تنقلها قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية.

فيما تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة جهودها في ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى 10 لغات عالمية، لضمان شمولية خدمات الترجمة لكافة المستفيدين من الناطقين بغير العربية حول العالم.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبد العزيز الحميدي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم - أن خطبة الجمعة تترجم عبر لغات (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والفارسي، والتركية، والملايو، والروسية، والصينية، والبنغالية، والهوسا) من خلال "مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد" التابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب المسجد الحرام وخطبة عرفة، والتي تمكن الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر منصة منارة الحرمين أو عبر الموجات الإذاعية (fm) بالتزامن مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام.

 

خطبة الجمعة الحرمين الشريفين القرآن السنة

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