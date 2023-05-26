القاهرة تَحتضن ممثلو حكومات وأصحاب أعمال وعمال 21 دولة بمؤتمر العمل العربي.. وزير القوى العاملة يبحث مع الوزراء العرب مشروعات التعاون وتبادل الخبرات

القوي العاملة في 7 أيام ..

القوي العاملة في 7 أيام ..

القاهرة تَحتضن ممثلي 21 دولة يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال بمؤتمر العمل العربي

الرئيس السيسي :

مصر ستظل سندا للأمة .. ونحرص علي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من أجل التنمية والتطور

وزير القوى العاملة يبحث مع الوزراء العرب سبل التعاون وتبادل الخبرات فى التشغيل والتدريب

2.2 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ 422 ألف عامل في 3969 منشأة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من اللقاءات والاجتماعات والأحداث المهمة خلال من 20 إلى 26 مايو الجاري، وكان في مقدمة النشاط انطلاق فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية ،بحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة ،حيث احتضنت القاهرة خلال فعاليات هذا المؤتمر 369 عضواً برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال عرب .

كما شهد الأسبوع عقد لقاء مع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2023 -2024، فضلا عن اجتماع لصندوق إعانات الطوارئ للعمال ، وعودة مستحقات عمال مصريين في الأردن .

وفيما يلي تفاصيل حصاد الأسبوع :

ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي في مؤتمر العمل العربي، والقي كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في الجلسة الإفتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي ، حيث أكد أن مصر تحرص دائما على الاستمرار فى تعزيز دورها القومى فى دعم مسيرة العمل العربى المشترك وأنها حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية وحريصة أيضا على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة، مرحبا بأطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف الرئيس أن مصر اليوم وهى تبنى جمهوريتها الجديدة راغبة فى تحقيق شراكة مستمرة وفعلية فيما بين دولنا العربية على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، وتتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا فى سياق أوسع من العمل الجماعي والحوار الاجتماعي والاستفادة من ثرواتها الطبيعية والبشرية فى عملية التنمية، التي نتطلع إليها جميعا فى إطار منظومة صلبة وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، خاصة أن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة تستدعي من أمتنا العربية إعطاء العمل العربى المشترك أولوية لتكون نموذجًا مشرفًا لحضارة عريقة قادرة على الاستمرار فى بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق كما تستدعى الإسراع بتحقيق التكامل الاقتصادى العربى والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.

وأعرب الرئيس فى ختام كلمته، عن تمنياته أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهمة فى النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي فى البلدان العربية لتواكب التحديات التي تفرضها الظواهر المستجدة فى سوق العمل العربى والدولى وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة وحماية اجتماعية ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يضمن كرامة وحق الجميع فى مجتمع متوازن، يعيش فيه الجميع بكرامة.

وكانت دورة المؤتمر الـ 49 قد بدأت فعالياتها في القاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل ،ومنظمات أصحاب أعمال وعمال ،وعن جامعة الدول العربية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وتنظم المؤتمر منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية ،وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي،

وبدأت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم تسجيلي عن نشاط المنظمة ،ثم القى كلاً من: مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري ، ومحمد عبدالله السالم أحمدوا الأمين العام للوظيفة العمومية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،رئيس المؤتمر،وأحمد الأسدى وزير العمل والشئون الإجتماعية العراقي، رئيس مجلس الإدارة،والوزير المفوض محمد خير ممثل الٱمين العام لجامعة الدول العربية،كلمات أكدوا خلالها أهمية العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل .

وترأست دولة موريتانيا هذه الدورة ،استناداَ إلى النظام المعمول به في المنظمة، حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في المنظمة.

وناقش المشاركون خلال فترة انعقاد المؤتمر ،تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه :"الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل "،وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي ،والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل المنظمة ،إضافة إلى الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر انعقاده في قصر الأُمم المُتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك ، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم .

.كما بحث مؤتمر العمل العربي سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي الأمثل لتعزيز قدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء تداعيات فيروس كورونا ،والأزمة الروسية الأوكرانية،وملف "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي "،والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور، والرؤي، لتؤكد أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، وتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.

واعلن مؤتمر العمل العربي عن فوز مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، كعضو اصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية إحدى منظمات جامعة الدول العربية ،بجانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا ،وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وأهدى فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية درع المنظمة ، لوزير القوى العاملة حسن شحاتة تقديرا لجهوده المتميزة لخدمة قضايا العمل والعمال ،وعلى رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال مؤتمر العمل العربي.

كما قدم درع المنظمة لكل من: الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد عبد الله أحمدو رئيس الدورة ٤٩ للمؤتمر، الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل في الجمهورية الموريتانية، واحمد الاسدي رئيس مجلس إدارة المنظمة على جهوده المخلصة للنجاح أعمال المجلس في دورته السابقة، فضلا عن تقديم درع المنظمة الدكتور يونس سكوري رئيس الدورة السابقة ٤٨ للمؤتمر عرفانا وتقديرا لهم على جهودهم الفعالة والتي ساهمت في إنجاح أعمال وأنشطة وبرامج المنظمة في مختلف المجالات.

وخلال المؤتمر كرم السيد نصري ابو جيش وزير العمل الفلسطيني نيابة عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا و تكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدؤوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل.

وفي ختام المؤتمر ، وجه المجتمعون الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ،وارسلوا برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة ،واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك.

وفيما يلي نص برقية الرئيس السيسي: " الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة اختتام أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت في مصر المحروسة ، خلال الفترة من 22 إلي 25 مايو 2022 ، بمشاركة وزراء العمل ، ومنظمات أصحاب الاعمال، ورؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يُشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم الوفود المشاركة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة أعمال مؤتمرنا، وتكليفكم لحسن شحاتة وزير القوى العاملة في افتتاح أعماله، ولدعم وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك ومشاعركم النبيلة على تعزيز التضامن العربي المشترك .

ونسأل الله العلى القدير ان يحفظ مصر العروبة، وأن يديم عليها عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يسدد الله خطاكم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية الشاملة لما فيه المزيد من التقدم والرخاء لشعب مصر".

كما أرسل المجتمعون برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، مؤكدين دعمهم مطالب القضية الفلسطينية .

وافق المؤتمر على أن انعقاد المؤتمر بالعراق العام المقبل بناء على طلبها ، أشاد الحضور والمتحدثون بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية .

ودعا المؤتمر الدول العربية للتنسيق مع مجموعات الدول الإسلامية والإفريقية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الدورة 111 بجنيف 2023 ، مطلع الشهر المقبل ،لتوحيد الموقف الرافض لبعض محاور ومجالات العمل والمتضمنة في خطة وموازنة منظمة العمل الدولية لعام 2024-2025، المتعلقة بالجنس والنوع والهوية الجنسية ،وأية مصطلحات غير متفق عليها في إطار الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ولا يوجد بها تعريف في القانون الدولي أو معايير العمل الدولية أو العربية .

وكلف المؤتمر مدير عام المنظمة العربية بعقد لقاء مع مدير عام منظمة العمل الدولية لبذل الجهود المشتركة وشرح وجهة النظر العربية للموقف الرافض للمجموعة العربية لأي برامج أو أنشطة قد تتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية للأديان السماوية ،والتأكيد على الثوابت المتعلقة بالدول العربية.

ووافق المؤتمر على مقترحات وتصورات منظمة العمل العربية بشأن تنظيم الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعام 2023 ،يونيو المقبل، وتأكيد أهمية مواصلة العمل بتكليف رئيس المجموعة العربية بإلقاء كلمة في مؤتمر العمل الدولي بإسم الدول العربية.

وأوصي المؤتمر بالعمل على دعم المطالب الفلسطينية، وخاصة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي المتعلقة بإدانة السلطة الإسرائيلية ممارساتها العنصرية وانتهاك الحريات والحقوق النقابية، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وتكليف مكتب العمل العربي باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش اجتماعات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2023 .

وأكد المؤتمر على القرارات السابقة بشأن الضغط على منظمة العمل الدولية لتحويل تقرير مديرها العام إلى آليات تنفيذ لوقف الانتهاكات بحق عمال فلسطين، وكلف المؤتمر لهذه الغاية الأعضاء العرب من أطراف الإنتاج الثلاث في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، فضلاً عن دعوة الدول العربية إلى تبني مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال دعم صندوق التشغيل الفلسطيني .

وأوصى المؤتمر باعتماد عقد اجتماعي جديد في إطار منظومة جديدة وشاملة للحوار الاجتماعي ، وضمان مساهمة فعلية الحوار الاجتماعي الثلاثي في تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على بناء مؤسسات فعالة ترصد أيه أزمات محتملة الحدوث وأوجه التعامل معها بصورة مسبقة مما يخفف من آثارها ، وتطوير وتحديث مضامين الحوار الاجتماعي وتوظيفه ، وذلك من خلال دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة إلى تبني الحوار الاجتماعي كخيار تشاركي في مواجهة الأزمات وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المؤتمر أهمية مأسسة الحوار الحوار الاجتماعي كركيزة لتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية ، وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على تفعيل أطر الحوار الاجتماعي ، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم الفني وتكليف مكتب العمل العربي بتعميم الاستراتيجية على أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات الصلة.

وكان وزير القوي العاملة قد عدة لقاءات مع وزراء العمل العرب علي هامش المؤتمر ، حيث التقى يونس سكورى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات بالمملكة المغربية ، لبحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التشغيل والتدريب المهنى وتصدير العمالة للدول الأجنبية ، وتبادل الرؤى والأفكار حول إستراتيجيات الدولتين المستقبلية فى تطوير تلك المجالات وتقديم الخدمات للشباب من الجنسين وكيفية تطويرها وفقاً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدين.

كما التقي وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي عبد الله أبو ثنين والوفد المرافق له، وتم الاتفاق علي توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا ،والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضا إفتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة ،والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وبتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيها.

والتقى الوزير ، نظيره السوري لؤي المنجد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، حيث بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال التشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب المهني بين سوريا ومصر ، والاستفادة من التجربة المصرية التى تنتهجها الدولة فى تقديم برامج تدريبية للشباب المصري، وفق أحدث الأساليب التدريبية ،بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة فى تمويل تلك البرامج وتحديث البنية التحتية الخاصة بمراكز التدريب المهنى ومدها بالأدوات والمعدات الحديثة التى تتواكب مع المتغيرات العالمية على المهن التى يحتاجها أسواق العمل، تنسيقا مع القطاع الخاص.

كما التقي "شحاتة" ، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السوري جمال القادري ،مؤكدا ان التحديات الراهنة تفرض على العمال العرب التمسك بشعارهم التاريخي "قوتنا في وحدتنا ، موضحا أن ثقافة الدولة المصرية تعتبر العمال شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة التي ترسي قواعدها الرئيس السيسي ،وان العمال شركاء في صناعة القرارات والتشريعات التي تخص عالم العمل والعمال ،كما أن الرئيس السيسي يوجه دائما في خطاباته بحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج وتوفير حياة كريمة لهم ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتفعيل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وعقد وزير القوي العاملة حسن شحاتة عدة لقاءات مع مسؤولين عراقيين، بحضور نظيره العراقي أحمد الأسدي وزير العمل في العراق ،وذلك لوضع حل جذري مستحقات مصريين كانوا يعملوا في دولة العراق ،وهو ما يسمى بملف المعاشات التقاعدية التي يستحقها العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش أو ورثتهم، بعد تأدية عملهم في العراق .

ووقع الوزير ، والأسدي اتفاق بشأن تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية ،الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم .

ووجه "شحاتة"، بسرعة نشر بيان بأسماء مستحقي لم يُستدل على بياناتهم، لحثهم جميعاً على التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة للحصول على مستحقاتهم، حيث ينشر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية كشفاَ بهذه الأسماء على: https://www.manpower.gov.eg/ .

كما تم الاتفاق على صرف المستحقات المالية للمتوفين ،او لورثتهم بعد الحصول على القِسام الشرعي "إعلام الوراثة"، وشِهادة الوفاة تُقدَم لبنك الرافدين فرع القاهرة ليتم الصرف للورثة الشرعيين، طبقا القانون العراقي ..وأوضح البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة قدم لنظيره العراقي كشفاً بأسماء مستحقين من لهم مستحقات عن فترات سابقة لم يحصلوا عليها، وتعهد الوفد العراقي بالرجوع إلى قسم الرواتب التقاعدية لتدقيق أسباب وقف الصرف، وسرعة إعادة المستحقات لأصحابها.

.وبشأن بطاقات "الماستر كارد" لتسهيل عمليات الصرف المستقبلية، أفاد ممثل "الضمان الإجتماعي العراقي" أنه بعد التوصل إلى تصفية المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين فرع القاهرة، سيتم إصدار بطاقات "الماستر كارد" لكافة المستفيدين الذين امتثلوا واستوفوا أوراقهم أمام اللجنة المختصة لاستخراج الماستر كارد ،وسيتم تسليمها في بنك الرافدين فرع القاهرة.

وفي سياق آخر عقد الوزير اجتماعا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،لمناقشة مشروع موازنة الوزارة، وأكد أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي،وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية ،وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة ،وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".

وخلال الاجتماع وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ،على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية ،عن السنة المالية 2023-2024.

وناقشوا مستهدفات الوزارة، والتي تتمثل في استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، واستكمال تطوير منظومة التدريب المهني ، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة ، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل.

وبإسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،هنأ النائب عبد الفضيل، ،وزير القوى العاملة حسن شحاتة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،بعدم إدراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل ،والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيو المقبل ،وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ القائمة السوداء ،واكد على أن عدم الإدراج يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل ،وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل ،وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال .

كما وجهت اللجنة الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل ،وانه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة ،تحرص على علاقات عمل متوازنة ،حفاظا على الاستثمار ،وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل "الجمهورية الجديدة ".

وأعلنت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 126 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 53 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.. وقالت أيضا أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا..وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات.

وأشار إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

ومع نهاية الأسبوع أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة ، برئاسة الوزير حسن شحاتة، عن إجمالي ما أنفقه الصندوق لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023، بلغ 2 مليار و 188 مليوناً و 800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفاً و 743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة، بينما قام الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن بصرف 10 مليون و548 ألف جنيه اعانات استفاد منها 4 ألاف و 347 عاملاً يعملون في 3 منشأت، وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية ، وفي إطار دوره أيضا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.

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