دون تدخل الحراس.. مجهول يقتحم موكب المستشار الألماني ويعانقه بقوة| ما القصة؟

رافق سائق بسيارته الخاصة، موكب المستشار الألماني، أولاف شولتس، دون إذن، وعانق شولتس بعد أن خرج من سيارته دون تدخل الحراس الشخصيين في الوقت المناسب، وفق ما أوردت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ردا على استفسار: "يمكنني تأكيد التقرير في جوهره".

وبدورها، قالت الناطقة باسم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية: "لم يصب أحد، اعتقلت الشرطة الاتحادية الرجل في مطار فرانكفورت دون مقاومة".

ووفق تقرير الصحيفة الألمانية، وقع الحادث بعد نقل شولتز من مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت إلى المطار أول أمس الأربعاء، وتمكنت سيارة الرجل من اجتياز الحاجز الأمني ​​للمطار مع موكب المستشار، على الرغم من أن لوحة أرقام السيارة غير مسجلة ضمن الموكب.

وعندما خرج المستشار من سيارته الليموزين على مدرج المطار، اندفع سائق السيارة المتسلل إلى شولتس وصافحه وعانقه.

وذكرت الصحيفة، أن شولتس سمح بحدوث ذلك، لينتبه الحراس وأفراد الشرطة التابعين للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية للوضع الذي كان من المحتمل أن يكون خطيرا للغاية واعتقلوا الرجل.

ونقلت بيلد عن مصادر من مكتب المستشار العبارات التالية: "بالنسبة لأولاف شولتز، لم يكن هذا الموقف حادثة كبيرة، بل مجرد عناق حميم مفاجئ، عند استرجاع الأمر يتضح ما كان يمكن أن يحدث هناك".

واعترف فريق حراسة شولتز، أن مثل هذا الموقف لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى.

لم يصب أحد في الحادث ولكن تم إطلاق التحقيق في خرق الأمن.