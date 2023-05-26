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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة أخرى ضد الإنسانية.. زيلينسكي يغرد منددا بهجوم روسي جديد| فيديو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، مقتل شخصا واحدا على الأقل وإصابة 15 أخرين بجروح في ضربة صاروخية روسية على عيادة في مدينة دنيبرو، شرق البلاد، اليوم الجمعة.

وندد زيلينسكي بالهجوم واعتبره جريمة ضد الإنسانية، كما وصفته وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه جريمة حرب خطيرة بموجب اتفاقيات جنيف، التي حددت كيف ينبغي أن يعامل الجنود المدنيون في الحرب.

وأظهرت لقطات الفيديو مبنى مدمرا يتدفق منه دخان كثيف منه. كما بد جزءا كبيرا من الطابق العلوي، المكون من ثلاثة طوابق، متضررا بشدة.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "هجوم صاروخ آخر (روسي)، وجريمة أخرى ضد الإنسانية".

وأضاف: "تم تدمير مباني عيادة نفسية وعيادة بيطرية في مدينة دنبيرو. حتى الآن، قتل شخص واحد وأصيب 15 ".

ونفت روسيا اتهامات متكررة بأن جنودها قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا. وقال المسؤولون الأوكرانيون، في وقت سابق يوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية قد أسقطت 10 صواريخ وأكثر من 20 طائرة بدون طيار التي أطلقتها روسيا في هجمات ليلية على العاصمة كييف ودنبيرو والمناطق الشرقية.

ولم تعلق روسيا، التي أطلقت حربها على نطاق واسع في أوكرانيا قبل 15 شهرا، على الفور على الإضرابات الجوية المبلغ عنها، لكنها قالت إن أوكرانيا ضربت منطقتين في جنوب روسيا بصاروخ وطائرة بدون طيار.

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