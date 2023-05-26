جميلات هوليوود وذا روك| نجوم عالميون يلجأون للحجامة ويفتخرون بعلاماتها على أجسادهم

يلجأ العديد من الفنانين العالميين مؤخرا للعلاج بالحجامة نظرا لفوائدها الصحية والنفسية الواضحة. فالحجامة هي علاج طبيعي قديم يتم من خلال إزالة الدم الملوث من الجسم باستعمال الكيسات الزجاجية. وتساعد الحجامة في تنقية الدم وتحريك الطاقة الحيوية في الجسم وتخفيف الإرهاق والتوتر.

ومن بين الفنانين العالميين الذين أقروا باستخدامهم للحجامة، ذا روك الذي نشر صورة له يفتخر بوجود علامة الحجامة على جسده، وقال أن الحجامة ساهمت في تحسين نوعية نومه وشعوره بالاسترخاء.

كما أنها ساعدته على الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وأتاحت له التركيز بشكل أفضل أثناء التمثيل. أما جوي ماجدان فقد لجأ للحجامة للتخلص من الإرهاق الناجم عن السفر المستمر في الجولات الغنائية.

وتشير التقارير إلى أن الحجامة اكتسبت شعبية كبيرة بين الفنانين نظرا لفعاليتها في تخفيف الإجهاد والتوتر من دون الآثار الجانبية للأدوية. ومن المرجح أن تزداد شعبية الحجامة بينهم في المستقبل كوسيلة طبيعية للعلاج والاسترخاء.

ذا روك يطلب الحجامة للاسترخاء والحفاظ على لياقته

أعرب المغني والممثل ذا روك عن استمتاعه بتجربة الحجامة كوسيلة للاسترخاء والمحافظة على لياقته. وقال «استمتعت بالعلاج بشكل عام، لكن الموضوع يبدو صعب».

وأضاف ذا روك أنه يبحث دائما عن تقنيات جديدة للحفاظ على جسده، مشيرا إلى أن «نحن نحصل على الكثير من الضغوط كفنانين من أجل الحفاظ على مظهر جيد ولياقة بدنية. لذلك أرى أن الحجامة وسيلة جيدة لتخفيف الإجهاد ودفع الجسم للتعافي».

وتابع «الحجامة أيضا جعلتني أشعر بالهدوء أكثر فأكثر. فهي لا تزيل الإجهاد فحسب بل تطهر العقل والروح أيضاً».

ويبدو أن ذا روك ينضم لقائمة متزايدة من المشاهير الذين يتحدثون عن فوائد الحجامة ودورها في تحقيق الاسترخاء والرفاهية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الطريقة العلاجية التقليدية انتشارا أكبر بين الفنانين في المستقبل.

فيما نشر الممثل والمصارع، دوين جونسون، والذى قال فى فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»: «أقوم بتجربة الحجامة للمرة الأولى فى هذا المكان - مكان للعلاج الصينى- وطالما أبحث عن طرق جديدة للحفاظ على جسدى متوازنًا ومثاليًا.. استمتعت بالعلاج عمومًا».

جيسيكا سيمبسون تخضع للحجامة لتقليل التورم أثناء الحمل

كانت قد نشرت جيسيكا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة وهى تخضع للعلاج بالحجامة وهو ما أظهرها أقل تورما.

وتأتي مشاركة جيسيكا لصورها أثناء خضوعها للحجامة في إطار اتجاه نجوم عالميين آخرين للاعتماد على هذه الطريقة العلاجية التقليدية لتخفيف التوتر وتحقيق الاسترخاء.

جميلات هوليوود يستخدمن الحجامة

كان قد خضع كل من الممثل دوين جونسون والممثلات جينيفر أنيستون وجوينيث بالترو لجلسات الحجامة في السنوات الأخيرة. ومن المرجح أن تشهد هذه الطريقة العلاجية التقليدية انتشارا أكبر بين صفوف المشاهير في المستقبل.

فيما ظهرت الممثلة الأمريكية جينيفر آنستون، في عرض فيلمها لقستان مكشوف وكان واضحا على جسدها علامات العلاج بالحجامة على ظهرها، وسألها أحد المراسلين عنها فبادرت برفع شعرها لتصويرها.

كذلك تواظب الممثلة الأمريكية، جوينيث بالترو، على استخدام الحجامة، حيث ظهرت بالدوائر الحمراء للحجامة على ظهرها.