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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عرِفت من شيوخ بالأزهر| أستاذ جهاز هضمي: الحجامة ليست سنة أو طبًا نبويًا

الدكتور هشام الخياط
الدكتور هشام الخياط

أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن الحجامة ليست سنة، كما يقول  ياسر سعودي خبير الحجامة العلاجية، موضحًا أنه علم بذلك من أكثر من شيخ بالأزهر الشريف.

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بعد صورة عمرو يوسف .. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة

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عزة مصطفى تنفعل على شخص يعالج بالحجامة.. شاهد

وأضاف خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الحجامة كانت تستخدم فى طب الجزيرة العربية، وليس طبا نبويا.

ولفت إلى أن الحجامة لا تعالج أمراض كثيرة، ولا يوجد جامعات تؤكد أن الحجامة تعالج الأمراض.

وأضاف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن تشخيص الأمراض يكون من خلال الأطباء فقط، مؤكدًا أنه رأى مهازل عدة تحدث في الأمور الخاصة بالعلاج بالحجامة.

وتابع الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن القائمين على أعمال الحجامة يفتقدون لأعمال هامة مثل قيامهم بالتعقيم الجيد، مشددًا على أن الحجامة عبارة عن جهل وخرافة والعمل بها ضد الدين.

وتابع: «أحد المشاهير كان بيتعالج عندي من ضغط الدم؛ وحد لعب في دماغه علشان يتعالج بالحجامة؛ حصلّوا نزيف في المخ وغيبوبة؛ وهو دلوقتي مشلول».

 

هشام الخياط الجهاز الهضمي الحجامة خبير الحجامة الأزهر الازهر الشريف قناة صدي البلد

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