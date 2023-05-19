بعد صورة عمرو يوسف .. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة

تصدر الفنان عمرو يوسف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد نشره صوره وهو يعالج بالحجامة، وفى هذا التقرير نقدم لك فوائد الحجامة للجسم وفقا لموقع هيلثى.

الحجامة تلعب دور في الحفاظ على الجسم من الإصابة بالأمراض. تساعد في تحسين الحالة النفسية السيئة، فعند حدوث عدم استقرار الحالة النفسية يصبح الجسم غير قابل أي استقبال لشيء ويعاني من حالة ارتباك، فتستطيع الحجامة تنظيم الحالة النفسية وإحداث نتائج إيجابية.

فوائد الحجامة للقولون العصبي أنها تساعد في التخلص من الإحساس بالآلام ،كما ان مريض القولون العصبي يسيطر عليه وسواس قهري بسبب الحالة النفسية غير المستقرة.

تعمل الحجامة على تنظيم الحالة النفسية من خلال تنظيم دور الجهاز السمبثاوي المسؤول عن الانفعالات وكثرة الغضب

ويتم ذلك من خلال الأطراف العصبية المتواجدة عند الظهر والقريبة من الجهاز العصبي المركزي.

تساعد الحجامة على تنظيم حركة الأمعاء من خلال تنظيم الإشارة العصبية التي تساهم في تغذية المعدة والمستقبلات الحسية الحركية الموجودة في الجدران، في مجال الحجامة مواضع الحجامة عند مريض القولون العصبي مهمة جدا بعد ئح والارشادات لمن عنده القولون العصبي او الخلعة.