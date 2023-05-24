عزة مصطفى تنفعل على شخص يعالج بالحجامة.. شاهد

انفعلت الإعلامية عزة مصطفى على ياسر سعودي خبير الحجامة العلاجية، وقالت له :" ضميرك يسمح باللي أنت بتعمله؟".



وأكد ياسر سعودي، أنه يعالج منذ عشرات السنوات، ولا يوجد، أي مشكلة، أو شكوي، من أي شخص قام بـ علاجه.



ولفت خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، إلى أن الحجامة تعتبر علاج نهائي لـ بعض الأمراض، وفى بعض الأوقات تكون علاج مساعد مع بعض الأدوية، أو من الممكن أن ممنوعة على المرضي.

الحجامة تعالج الصداع



وكشف أن الحجامة تعالج الصداع، مشكلات الفقرات و العظام، وعرق النساء، و أمراض كثيرة.



وأوضح أن الحجامة سنة عن النبي، وان الحجامة موجوة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم.



