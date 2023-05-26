صفحة دار الإفتاء تنشر الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية عقب صلاة الجمعة.

وجاء نص الصيغة الإبراهيمية التي نشرتها صفحة دار الإفتاء (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد).

بدورها، التزمت مساجد مصر على مستوى الجمهورية، بتعليمات وزارة الأوقاف، وزينت المساجد بالصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة.



وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة عن :فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم عن : "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) "، وتطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.