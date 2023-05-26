تعليم مطروح: تجهيز وتطوير الاستراحات الخاصة بمراقبي امتحانات الدبلومات والثانوية العامة

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الاستراحات الحكومية الخاصة بإقامة منتدبي امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة وذلك بعد توريد التجهيزات اللوجستية الخاصة بها وتوزيعها على الفور على كافة الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر.



وأوضح شحاتة أن ذلك يأتي في إطار خطة تعليم مطروح لتطوير منظومة الاستراحات الحكومية الخاصة بإقامة المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادات العامة مشيرا إلى أن الدعم اللوجستي بالمرحلة الأولى تم تنفيذه في توقيت قياسي.



وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية بمطروح، كذلك قدم الشكر للواء خالد شعيب قائد الإقليم لحرصه على تذليل أي عقبات تواجه المديرية على مدار العام الدراسي.