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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في المغرب.. اليوم

وائل جسار
وائل جسار

يستعد الفنان وائل جسار، لإحياء حفل غنائي في المغرب اليوم الجمعة، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم، ويقدم وائل جسار خلال الحفل عدد من الاغاني المميزة الخاصة به.

وكان المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشف عن سر غياب الفنان وائل جسار عن حفل روائع الموجي ، بعدما ظهر تم الإعلان عن مشاركته فى الاحتفالية ، وحضوره البروفات .

وقال المستشار تركي آل شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع توتير : خالص تمنياتي للفنان وائل جسار بالسلامة إثر الوعكة الصحية التى حصلت له قبل الحفل مباشراً ان شاء نتطمن عليه .

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حيث كان من المقرر ان يكون الفنان وائل جسار واحد من الفنانين المشاركين فى احتفالية روائع الموسيقار محمد الموجي ، بعدما ظهر فى الصورة التى ضمن الفنانين المشاركين فى  البروفات الخاصة بالحفل  ، وعبر عن سعادته بالمشاركة فى الحفل ، بالإضافة الى وجوده على البوستر الدعائي للاحتفالية. 

 

وفوجي المتابعين بعدم ظهور الفنان وائل جسار ضمن فقرات الحفل ، ولم يتم التنويه عن سر غيابه ، وهو ما أثار تساؤلات المتابعين. 

يذكر أن أطلق وائل جسار في وقتًا سابق  أغنياته "لو تخاصمني" التي حصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب بمجرد إطلاقها.

واحيا وائل جسار ثلاث حفلات بمناسبة عيد الحب في بيروت وأربيل ومؤخرا في القاهرة، كما شارك في حفلات هلا فبراير في الكويت.

وائل جسار الفنان وائل جسار المغرب روائع الموجي المستشار تركي آل شيخ

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