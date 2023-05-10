عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. فتاة تغني لـ وائل جسار.. ومتابعون: عيدت الفيديو 30 مرة

فتاة تغني لوائل الجسار
فتاة تغني لوائل الجسار

تصدر مقطع غنائي لفتاة تغني للفنان اللبناني الشهير وائل جسار، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشيد المستخدمون بجمال صوتها وأدائها المذهل.

txt

حدث قبل الحفل مباشرة .. تعرف على سبب غياب وائل جسار عن"روائع الموجي"

txt

غياب وائل جسار عن حفل "روائع الموجي" بشكل مفاجئ يثير الجدل

ظهرت الفتاة في المقطع وهي تغني أغنية “ظروف معنداني" بصوت رائع ونقي، ونالت إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد العديد من المعلقين بجمال صوت الفتاة وأدائها الذي يعكس موهبتها الفطرية، ويعتبرونها واحدة من أفضل المواهب الصاعدة في مجال الغناء.

وتمنى الكثير إيصال موهبتها للفنان وائل جسار مع المقطع ليدعمها في بداية مشوارها، وخاصة أنه يدعم الشباب والفتيات  على مواصلة العمل والتدريب على تحسين مواهبهم.

فتاة تغني لوائل جسار وائل جسار ظروف معنداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

لخروجه من حسابات كولر.. الأهلي يرغب في فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

ترشيحاتنا

وقف دائم لإطلاق النار.. مشاورات بين مصر وبريطانيا بشأن السودان

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين العالقين في السودان

للتصدي لصاروخ من غزة.. إسرائيل تستخدم منظومة مقلاع داود لأول مرة

جنون.. أول تعليق من الكرملين علي قرار بولندا إعادة تسمية مدينة روسية

المؤشر المصري يتصدر المكاسب بالبورصة مع تباين الأسهم الخليجية

بالباسبور فقط.. سافر إلى ربع دول العالم بدون تأشيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

بعد رحيله.. أبرز 10 صور للنائب الراحل محمود بكري داخل مجلس الشيوخ

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ