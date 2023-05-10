شاهد.. فتاة تغني لـ وائل جسار.. ومتابعون: عيدت الفيديو 30 مرة

تصدر مقطع غنائي لفتاة تغني للفنان اللبناني الشهير وائل جسار، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشيد المستخدمون بجمال صوتها وأدائها المذهل.

ظهرت الفتاة في المقطع وهي تغني أغنية “ظروف معنداني" بصوت رائع ونقي، ونالت إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد العديد من المعلقين بجمال صوت الفتاة وأدائها الذي يعكس موهبتها الفطرية، ويعتبرونها واحدة من أفضل المواهب الصاعدة في مجال الغناء.

وتمنى الكثير إيصال موهبتها للفنان وائل جسار مع المقطع ليدعمها في بداية مشوارها، وخاصة أنه يدعم الشباب والفتيات على مواصلة العمل والتدريب على تحسين مواهبهم.