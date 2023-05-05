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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهر فى البروفة .. غياب وائل جسار عن حفل " روائع الموجي " بشكل مفاجىء يثير الجدل

وائل جسار
وائل جسار

أثار غياب الفنان وائل جسار عن حفل روائع محمد الموجي ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية فى المملكة العربية السعودية الجدل .

كان من المقرر أن يكون الفنان وائل جسار واحدا من الفنانين المشاركين فى احتفالية روائع الموسيقار محمد الموجي ، بعدما ظهر فى الصورة التى ضمن الفنانين المشاركين فى  البروفات الخاصة بالحفل، وعبر عن سعادته بالمشاركة فى الحفل ، بالإضافة الى وجوده على البوستر الدعائي للاحتفالية . 

وفوجي المتابعين بعدم ظهور الفنان وائل جسار ضمن فقرات الحفل ، ولم يتم التنويه عن سر غيابه ، وهو ما اثار تساولات المتابعين . 

منشور وائل جسار 


رأي ماجدة خير الله  فى أداء شيرين عبد الوهاب 

وكانت قد أشادت ماجدة خير الله باداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين . 

 

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ماتغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والاداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبه الصوت المخملي البديع. 

 

أنغام تفتتح الحفل 

وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد  أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

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