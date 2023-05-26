رفع 5000 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهي والمحال بحدائق الأهرام.. صور

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشأت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك علي مدار اليوم لتحقيق الإنضباط .

وفي ذلك الاطار تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام وشرطه المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات علي مدار الاسبوع بالقطاع بمناطق ( ل ، ح ، ن ، و ، ص ، ه‍ ) وشوارع الجيش والضغط العالي .

وقد تابع محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن تحرير ٤٠ محضر لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة ٥ الاف حالة إشغال ضمت كراسي و شيش و ثلاجات و إستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين وقد تم رفع كافه حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها .

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

IMG-20230526-WA0012

IMG-20230526-WA0013

IMG-20230526-WA0006

IMG-20230526-WA0005

IMG-20230526-WA0007

IMG-20230526-WA0011

IMG-20230526-WA0014

IMG-20230526-WA0008

IMG-20230526-WA0004

IMG-20230526-WA0009