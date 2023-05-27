11.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 11.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2618 مبايعة بقيمة 8.39 مليار درهم منها 220 مبايعة للأراضي بقيمة 2.54 مليار درهم و2398 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.85 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 660 مليون درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 169 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 83 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 728 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 107 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة الصفوح الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيرا مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 348 مبايعة بقيمة مليار درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 302 مبايعة بقيمة 292 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 140 مبايعة بقيمة 280 مليون درهم

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 109 رهن أراض بقيمة 663.89 مليون درهم و440 رهن فلل وشقق بقيمة 1.13 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 164 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 164 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 154 هبة بقيمة 932.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 255 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 135 مليون درهم.