اختتام أعمال المؤتمر الدولي Global AIM Cairo 2023 في القاهرة

اختتمت في القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، والذي انعقد في مصر للمرة الأولى، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بعدة توصيات أهمها، التأكيد على ضرورة التعاون بين جميع الدول الأعضاء من أجل تحقيق مستقبل وبيئة عمل سلسة لمجتمع العاملين في إدارات معلومات الطيران حول العالم.

وأوصى المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، على ضرورة الاستمرار في تطوير الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) سواء عالميًا أو إقليميا، واستمرار أعمال التدريب ومشاركة إدارات معلومات الطيران في ورش العمل التوعوية خاصة التي تستهدف التطوير فيما يخص أعمال الرقمنة في معلومات الطيران والملاحة الجوية، مؤكدًا أن البيانات الرقمية وجودتها تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة للمشغلون في إدارات معلومات الطيران، لذا يجب العمل على ضرورة الحصول على المعلومات الرقمية القيمة.

تعليقا على هذا، أعربت السيدة/ Funmi Adeyemi الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، عن خالص تقديرها للجهود التي بذلها المستضيفون في مصر ( UNITED ATA and EAIMA ) من أجل الخروج بالمؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، بشكل ناجح ودون معوقات تعرقل سير عمل الجلسات خلال أيام المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في القاهرة، ووجهت الشكر لكل أعضاء IFAIMA، الذي أتوا من مختلف بلدان العالم للمشاركة بخبراتهم في دورة المؤتمر لهذا العام، وأيضا وزارات الطيران المدني حول العالم التي تقف خلف هؤلاء العاملين وتقدم لهم الدعم.

وقالت “Funmi Adeyemi”، “على مدار الأيام الثلاثة كان هناك تعاون كبير بين المشاركين وتبادل للمعرفة وإلتزام أيضا، يبشر بجدية العمل من أجل النهوض بعالم إدارة معلومات الطيران”، وأضافت:" أن الشغف والاحترام هما القوة الدافعة وراء هذا الإنجاز الجماعي في القاهرة، لقد قمنا بتكوين اتصالات جديدة واكتساب رؤى جديدة، ووضع الأساس لهدف أكثر أمانا وفاعلية لنظام إدارة معلومات الطيران". واختتمت "كان من دواعي الشرف أن أكون جزء من هذا الحدث الرائع، وامتناني إلى البلد المضيف جمهورية مصر العربية".

في نفس السياق، أعرب رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لتكنولوجيا معلومات الطيران UNITED ATS، عن سعادته بانعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران (Global AIM Cairo2023) هذا العام في القاهرة لأول مرة، خاصة أنه كان فرصة للالتقاء بعد ثلاث سنوات من غياب انعقاد المؤتمر نظرا للظروف الوبائية التي مر بها العالم منذ عام 2020.

وأكد “رضا المدبولي”، على استمرار الشركة المتحدة UNITED ATS في دعم اتحاد IFAIMA العالمي، على كافة المستويات، باستمرار تقديم المنح التدريبية ودعم برامج الإيكاو المتخصصة، وأيضًا الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة من أجل خدمة خطة الملاحة الملاحة العالمية، مؤكدا:" سنبذل قصارى جهدنا من أجل خدمة مجتمع معلومات الطيران الدولي".

وتقدم رئيس الشركة المتحدة UNITED ATS بالشكر، للسيد/ Fernando Lopes رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران السابق (IFAIMA) على الجهود التي بذلها لسنوات من أجل خدمة أعضاء الاتحاد العالمي لمعلومات الطيران، متمنيا له التوفيق بعد تسليمه رئاسة الاتحاد للسيدة/ “Funmi Adeyemi”، الذي تمنى لها التوفيق في استكمال المهمة مع مجتمع معلومات الطيران الدولي AIM.

وأعلنت “Funmi Adeyemi” رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، أن إجمالي عدد الحضور المشاركين في المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، وصل إلى 200 شخصا من أعضاء الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، ممثلين عن 50 دولة، بالإضافة إلى 12 شركة عالمية شاركوا كعارضين، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالطيران المدني المصري.

المؤتمر الدولي IFAIMA Global AIM Cairo 2023، ناقش على أجندة أعماله لدورة هذا العام والتي انعقدت في القاهرة، لأول مرة، عدة قضايا مهمة تتعلق بنظام العمل في إدارات معلومات الطيران حول العالم، أبرزها التطورات القادمة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي ، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.