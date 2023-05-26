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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد اعتماده دوليا .. تعرف على دور معمل الرقابة البيطرية

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  اليوم موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” رسمياً عن اعتماد المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية  كمعمل مرجعي دولي للمنظمة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط.

وعن دور المعمل ومهامه يقول د سمير عبدالونيس مدير المعمل أنه هو المسئول عن الرقابة علي المستحضرات الحيوية والبيطرية علي مستوي الجمهورية وإصدار شهادات الصلاحية للقاحات المحلية والمستوردة  ووضع مواصفات الجودة للمستحضرات الحيوية  وكذلك تدريب الكوادر الفنية المتخصصة.


‏وأشار إلى أن المعمل يمتلك الكوادر الفنية المدربة جيدا والقادرة على إفادة كل دول الشرق الاوسط من حيث تدريب الأطباء البيطريين  أو المساعدة في معايرة اللقاحات البيطرية لتلك الدول بمصر.

وأضاف "عبدالونيس" ان ‏المعمل يمتلك مجموعة معامل متميزة بها أحدث الأجهزة المتخصصة في مجال الرقابة على الأدوية والمستحضرات البيطرية ، كما يمتلك شبكة علاقات محلية ودولية تساهم في اتمام العمل علي اكمل وجه فالمعمل يتبع مركز البحوث الزراعية ومرتبط ارتباط وثيق في عمله بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وكليات الطب البيطري علي مستوي الجمهوري وهيئة الايجاك حيث ان المعمل معتمد منذ ٢٠٠٦ في الايزو ١٧٠٢٥.

 أما عالميا فهناك هناك تعاون مع الفاو ومعامل الـ GD بهولندا والمعمل المرجعي لمنظمة الفاو بايطاليا وأخيرا المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

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