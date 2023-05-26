فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن فرض رسوم ضريبية جديدة على عدد من السلع والخدمات، حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على تعديل، على تعديلات القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وشملت التعديلات ما يلي:



فرض ضريبة 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع “السالمون، الجمبري ، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص”، و فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن.

https://www.youtube.com/watch?v=UCVfvbKPNQg

- فرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.