بشرة أصغر لسنوات.. وجبة إفطار سر رشاقة الملكة كاميلا

يعد النظام الغذائي الصحي هو السر وراء رشاقة الملكة كاميلا والتي تتبع نظامًا غذائيًا "ملونًا" وخاصة وجبة إفطارها التي تعتمد على تناول البيض وتحديدا وجبة البيض المخبوز بالجبن والتي تمنحها الشبع طوال اليوم فمن المعروف أن الملك تشارلز والملكة كاميلا شغوفان بالبيض.

تحتوي هذه الوجبة على جزء كبير من البروتين والخضراوات الصحية ، وهي مليئة بالفوائد الصحية لـ Queen Consort البالغة من العمر 75 عامًا.

كانت صفحة كلارنس هاوس السابقة على الإنستغرام ، والتي أطلعت المعجبين الملكيين على خطوبة الملك تشارلز والملكة كاميلا عندما كانا أمير ويلز ودوقة كورنوال ، قد شاركت سابقًا وصفة لزوجين وهم يستمتعان بتناول وجبة

وفقا لصحيفة ديلي ميل تفضل الملكة كاميلا اتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحتها فهي تعيش أسلوب حياة صحي للغاية مع زوجها الملك تشارلز وهو السر وراء سبب توهج بشرة الملكة كاميلا ، على الرغم من تقدمها في السن واقترابها من سن الثمانين فهي تؤمن باتباع نظام غذائي متوازن بدون قيود ولا تؤمن بأي من حميات مبتذلة.