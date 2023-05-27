تهدد الحياة .. أعراض صادمة لكل مصابين كوفيد-19

يسبب فيروس كورونا العديد من المشاكل الصحية الخطيرة والمتفاوتة للأشخاص المصابين به ، بما في ذلك الأعراض الشديدة والمضاعفات التي تهدد الحياة. ورغم عدم تصنيفه وباءا عالميا، لكن الأشخاص المتعافين من كوفيد -19 لا يزالون يعانون من أعراض مزمنة تدعى "كوفيد الطويل".

وبينما تعاني الملايين من الأمريكيين من هذه الحالة ، فإن معظم الأطباء لا يزالون يفهمون قليلاً عنها.

ووفقا لموقع “جيو تي في”، نشرت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) دراسة جديدة تسلط الضوء على أعراض كوفيد الطويل وتوفر خطوة مهمة نحو فهم هذه الحالة وتطوير علاجات فعالة لها.

وقد شملت الدراسة ما يقرب من 10000 شخص شاركوا في تجربة التعافي ، وركزت على 12 من الأعراض الأكثر شيوعًا والمرتبطة بكوفيد الطويل ، بما في ذلك التعب وضباب الدماغ والدوخة والسعال وألم الصدر.

تحذيرات من أعراض كوفيد الطويلة

ومع ذلك ، لم تقدم الدراسة تعريفًا موحدًا للحالة ، واجهت انتقادات بسبب عدم تقديم حلول فورية أو علاجات.

وعلى الرغم من ذلك ،فإن الدراسة تمثل خطوة هامة نحو فهم كوفيد الطويل وتطوير علاجات فعالة لها ، وتوفر أساسًا لتطوير لغة مشتركة للباحثين في هذا المجال.

تعتبر دراسة الNIH هذه خطوة هامة في مجال البحث الطبي ، حيث أن كوفيد الطويل لا يزال يمثل تحديًا صحيًا كبيرًا للأشخاص الذين يعانون منه.

ويشمل هذا الحالة العديد من الأعراض ، بما في ذلك التعب والضعف وضباب الدماغ والصداع والتشنجات والألم والصدر والتنفس الشديد.

ويمكن أن تستمر الأعراض لعدة أشهر بعد الإصابة الأولية بالفيروس ، مما يؤثر على الحياة اليومية وجودة الحياة للأشخاص المصابين.

وبالنظر إلى عدم وجود علاج فعال لكوفيد الطويل ، فإن الدراسة هذه تعتبر خطوة هامة لتطوير العلاجات والمساعدة في تحسين حياة الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تقدم حلولًا فورية ، إلا أنها توفر أساسًا للباحثين لتحديد العلاجات الفعالة.

وتسلط الضوء على أهمية دراسة كوفيد الطويل وفهمها بشكل أفضل ، وتعزز الحاجة إلى تعاون العلماء من جميع أنحاء العالم للتغلب على هذا التحدي الصحي العالمي الذي لا يزال يؤثر على الأفراد والمجتمعات بشكل كبير.