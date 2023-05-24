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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من «إكس»: وباء أكثر فتكًا من كوفيد

مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية مما أسمته المرض "إكس"، مشيرة إلى أنه رمز لمرض تسببه جرثومة لم يتم اكتشاف أسبابها بعد، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

 

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حول ذلك، قال براناب تشاترجي ، الباحث في قسم الصحة الدولية في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في بالتيمور، لصحيفة “ناشيونال بوست”: "ليس من المبالغة أن نقول إن هناك احتمالًا لحدوث مرض  إكس X ، وإنه قريب، قاب قوسين أو أدنى" .

يأتي ذلك، فيما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية قبل يومين، من أن العالم يجب أن يستعد للوباء القادم ، والذي قد يكون "أكثر فتكًا" من جائحة كورونا COVID-19.

في اجتماع لجمعية الصحة العالمية في جنيف، سويسرا، يوم الاثنين، أطلق المدير العام الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنذارًا بأن وباء COVID-19 لم ينته بعد.

وقال تيدروس: "لا يزال هناك خطر ظهور نوع آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة. والتهديد من ممرض آخر ينشأ مع إمكانية أكثر فتكًا ، وهذا لا يزال قائما".

ومع ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن وباء COVID-19 لم يعد حالة طوارئ صحية.

وأضاف: "عندما يطرق الوباء القادم - وسيحدث - يجب أن نكون مستعدين للرد بشكل حاسم وجماعي ومنصف". 

وذكر تيدروس في خطاب وجهه إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: "لا يمكننا أن نتغاضى عن هذا، إذا لم نجري التغييرات التي يجب إجراؤها، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم نصنعها الآن، فمتى؟".

على الرغم من إصدار هذه التحذيرات الرهيبة، أشاد تيدروس بالقرار الأخير الذي اتخذته الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لصياغة معاهدة بشأن الوباء مع الموافقة أيضًا على زيادة الميزانية، والتي تمت الموافقة عليها بعد أن التزمت المنظمة بإصلاحات في الميزانية والتمويل.

كما دعا تيدروس إلى إجراء مفاوضات محدثة بشأن اللوائح الصحية الدولية، والمعاهدة التي تحدد الاستعداد والاستجابة للأزمات الصحية، ذاكرا: "لذلك لن يضطر العالم مرة أخرى إلى مواجهة الدمار الناجم عن وباء مثل COVID-19".

قتل وباء COVID-19 حتى الآن ما يقرب من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مع ما يقرب من 1.13 مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة. 

توفي أكثر من 80 ألف شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا في نيويورك وحدها.

حددت منظمة الصحة العالمية الأمراض المعدية "ذات الأولوية"، ومن المحتمل أن تتسبب في حدوث الجائحة التالية بسبب قدرتها على الانتشار، مثل أمراض الإيبولا، وماربورج، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، وفيروس كوفيد -19 ، وزيكا، و- ربما الأكثر رعباً- شيء يسمى "المرض X إكس".

يتفق خبراء الصحة العامة على أن الجائحة التالية من المحتمل أن تكون حيوانية المصدر، أي مرض ينشأ في الحيوانات قبل أن "ينتشر" ليصيب البشر.

 

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