سيدة تتاجر فى المخدرات بدمياط.. حقيقة بوست على الفيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" متضمناً قيام إحدى السيدات بالاتجار بمخدر الشابو بمديرية أمن دمياط وترويجها لتجارتها عبر رقم هاتف محمول "محدد" .

بالفحص وإجراء التحريات وبالتعامل الفنى تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن كما أمكن تحديد مستخدم رقم الهاتف المحمول سالف الإشارة إليه ( سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة دمياط) .

وبإستدعائها وبمواجهتها بما ورد بالمنشور المُشار إليه أنكرت ذلك وإتهمت القائم على النشر بالتشهير بها .

بإستدعاء وسؤال صاحب الحساب المُشار إليه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) قرر وجود خلاف بينه وبين ( عامل "له معلومات جنائية" ) على حيازة قطعة أرض وإعتقاده على سبيل الخطأ أن المذكورة إتفقت مع خصمه على تلفيق قضية إتجار بالمواد المخدرة لشقيقه فقام ببث المنشور على صفحته - على غير الحقيقة - وباستدعاء وسؤال الآخير أيد ذات الأقوال .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.